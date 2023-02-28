Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polis, ata işkence eden gence at arabasındaki un çuvalından ulaştı

3. Sayfa Haberleri

Polis, ata işkence eden gence at arabasındaki un çuvalından ulaştı

Adana polisi, ata işkence yapan şahsa at arabasının üzerindeki un çuvalından ulaşarak yakaladı.

Adana polisi, ata işkence yapan şahsa at arabasının üzerindeki un çuvalından ulaşarak yakaladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kişinin ata işkence ettiği görüntüler sosyal medyada yer aldı. Görüntülerde, şüphelinin ata kırbaçla defalarca vurup işkence ettiği görüldü. Bunun üzerine Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada düşen görüntüyü inceleyerek şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.

Görüntüyü inceleyen polisler, at arabasında bulunan un çuvalının satıldığı yerlere giderek şüphelinin H.S. (19) olduğunu tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri, H.S.'nin Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki evine baskın yaptı. Baskında yakalanan şüpheli emniyete götürüldü.

Emniyetteki ifadesinde "Pişmanım" diyen H.S., "hayvana acımasızca ve zalimce muamele etmek" suçundan adliyeye sevk edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adana 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title