Polis ekipleri tüm birimlerle sokağa indi: Aranan 7 şüpheli yakalandı - Haberler

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Polis ekipleri tüm birimlerle sokağa indi: Aranan 7 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Polis ekipleri tüm birimlerle sokağa indi: Aranan 7 şüpheli yakalandı İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından geniş çaplı gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı.

Polis ekipleri tüm birimlerle sokağa indi: Aranan 7 şüpheli yakalandı

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından geniş çaplı gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş, Trafik ve Çevik Kuvvet birimleri, ilçe merkezindeki 5 ayrı mahallede geniş çaplı huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Tüm birimlerden çok sayıda polis ekibi ile gerçekleştirilen uygulamada, 200 kişiye Genel Bilgi Tarama sorgusu yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 7 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Polis ekipleri tüm birimlerle sokağa indi: Aranan 7 şüpheli yakalandı

Polis ekipleri tüm birimlerle sokağa indi: Aranan 7 şüpheli yakalandı

Polis ekipleri tüm birimlerle sokağa indi: Aranan 7 şüpheli yakalandı

Polis ekipleri tüm birimlerle sokağa indi: Aranan 7 şüpheli yakalandı

Polis ekipleri tüm birimlerle sokağa indi: Aranan 7 şüpheli yakalandı

Polis ekipleri tüm birimlerle sokağa indi: Aranan 7 şüpheli yakalandı

Polis ekipleri tüm birimlerle sokağa indi: Aranan 7 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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