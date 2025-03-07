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Polis adeta iğne ile kuyu kazarak katil zanlısını İstanbul'da yakaladı

Polis adeta iğne ile kuyu kazarak katil zanlısını İstanbul'da yakaladı
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Balıkesir'de geçtiğimiz gün bir parkta bıçaklanarak öldürülen şahsın katil zanlısı, yürütülen titiz operasyon sonucu İstanbul'da yakalandı.

Balıkesir'de geçtiğimiz gün bir parkta bıçaklanarak öldürülen şahsın katil zanlısı, yürütülen titiz operasyon sonucu İstanbul'da yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz çarşamba günü saat 16.30 sularında Altıeylül ilçesi Plevne Mahallesi Sanat Okulu Caddesi'ndeki Şehit Özkan Demirel Parkı'nda vatandaşlar tarafından polis ekiplerine kesici aletle yaralı bir kişinin bulunduğu ihbarı yapıldı. Olay yerine gelen ekipler, S.E. isimli şahsın göğüs, boyun, sırt ve karın bölgesinden bıçaklanması sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti. Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince olayın aydınlatılması için 8 özel ekip oluşturuldu. 2 kilometrekarelik alan içerisindeki tüm güvenlik kameraları incelendi. Yapılan incelemeler neticesinde şüphelinin eşkali ve kaçış güzergahı tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin Balıkesir'e inşaatta çalışmak üzere İstanbul'dan gelen E.B. (43) olduğu ve olay sonrası İstanbul'a kaçtığı belirlendi. Şahsın ikametinde yapılan aramada bulunan olay sırasında üzerindeki kanlı kıyafetleri muhafaza altına alındı. Balıkesir Cinayet Büro Amirliği ekipleri, düzenlenen Huzur-10 operasyonu kapsamında şüpheli E.B.'yi İstanbul'da yakalayarak gözaltına aldı. Balıkesir'e getirilen katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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