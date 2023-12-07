Polis, 32 yıl hapis cezası bulunan katili yüz tanıma sistemiyle yakaladı

Samsun'da 'cinayet' suçundan 32 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, polisin fotoğraf teşhisi ve yüz tanıma sistemi sayesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesi Sinop yolu polis uygulama noktasında yapılan denetim ve kontrollerde; üzerinde sahte kimlik bulunan ve kendisini Muharrem Ö. olarak tanıtan şahıs, yapılan GBT sorgusunda aranan şahıslardan olmadığı tespit edildi. Ancak, şahsın hareketlerinden şüphelenen polis, sistemden fotoğraf kontrolü yaptı. Şahsın yüz görüntüsünün fotoğraf ile uyuşmaması üzerine gözaltına alınıp Şehit Recep Tokur Polis Merkezi'ne götürüldü. Araştırmayı derinleştiren polis, detaylı kimlik tespitine geçti. Yüz tanıma sistemi üzerinden yapılan incelemede şahsın gerçekte F.S. (31) olduğu, "yağma, 6136 SKM, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu madde kullanmak, kasten yaralama, basit yaralama" gibi 24 ayrı suç kaydı olduğu ve ayrıca "kasten öldürme" suçundan 32 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen F.S., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi ve tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN