Polis 3 silahı ele geçirip 4 şahsı yakaladı 3. Sayfa Haberleri Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda ruhsatsız silah ele geçirirken, 4 şahıs hakkında ise işlem başlatıldı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda ruhsatsız silah ele geçirirken, 4 şahıs hakkında ise işlem başlatıldı. Tepebaşı İlçesi'nde belirli tarihler arasında Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 4 fişek, 1 pompalı tüfek, 4 dolu kartuş ve 1 boş kartuş ele geçirildi. Aramalarda yakalanan M.Y., Y.O., S.A. ve M.M. isimli şahıslar hakkında ise gerekli adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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