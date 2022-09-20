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Polis 3 bin 358 adet uyuşturucu hap ele geçirdi

3. Sayfa Haberleri

Polis 3 bin 358 adet uyuşturucu hap ele geçirdi

Afyonkarahisar'da torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 3 bin 358 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 3 bin 358 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon kent merkezi Yunus Emre mahallesinde gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda M.G. ve A.İ.K., isimli şahısları gözaltına alan ekipler şüphelilerin üst ve eşya aramasında 3 bin 358 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayın ardından şahıslar gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Karahisar 3. Sayfa Haberler

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