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Polis, 2 milyon makaron ele geçirdi

Polis, 2 milyon makaron ele geçirdi

3. Sayfa Haberleri

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; bir araçta 2 milyon 65 adet makaron ele geçirildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; bir araçta 2 milyon 65 adet makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Niğde - Adana Otoyolu Eminlik gişelerinde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 2 milyon 65 makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı. - NİĞDE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Adana Niğde 3. Sayfa Haberler

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