Polis, 2 milyon makaron ele geçirdi

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; bir araçta 2 milyon 65 adet makaron ele geçirildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; bir araçta 2 milyon 65 adet makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Niğde - Adana Otoyolu Eminlik gişelerinde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 2 milyon 65 makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı. - NİĞDE