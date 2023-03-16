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Poligonda kendini vuran genç hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Poligonda kendini vuran genç hayatını kaybetti

Samsun'da atış poligonunda kendini göğsünden vuran genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Samsun'da atış poligonunda kendini göğsünden vuran genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan özel bir atış poligonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fabrikada çalıştığı öğrenilen Serhat Çetin E. (27), poligona gitti, Burada çeşitli markalardaki tabancalarla atış yaptı. Atış yaptıktan sonra eline aldığı başka bir tabancayı sol göğsüne tutan Serhat Çetin E., tetiği çekerek ateş etti. Olay yerinde hayatını kaybeden gencin cansız bedeni Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gencin evlilik hazırlığı yaparken sevdiği kızdan ayrılmaları sonucu bunalıma girdiği ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Caddesi Serhat Çetin İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

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