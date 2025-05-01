Polatlı'yı dolu vurdu

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan yağış sele neden oldu.

Ankara genelinde etkili olan yağışlı hava Polatlı'da dolu olarak kendini gösterdi. Vatandaşlar ceviz büyüklüğünde yağan dolu karşısında şok oldu. Polatlı ilçe merkezinde dolu etkili olurken köylerde ise yağgış nedeniyle sel oldu.