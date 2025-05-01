Polatlı'yı Dolu Vurdu
Ankara'nın Polatlı ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan yağış, dolu şeklinde kendini gösterdi. Ceviz büyüklüğündeki dolu karşısında vatandaşlar şok oldu. Polatlı ilçe merkezinde dolu etkili olurken köylerde sel meydana geldi.
Polatlı'yı dolu vurdu
ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan yağış sele neden oldu.
Ankara genelinde etkili olan yağışlı hava Polatlı'da dolu olarak kendini gösterdi. Vatandaşlar ceviz büyüklüğünde yağan dolu karşısında şok oldu. Polatlı ilçe merkezinde dolu etkili olurken köylerde ise yağgış nedeniyle sel oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLLUR ÇETİNKAYA - 3.Sayfa