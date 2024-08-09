Polatlı'daki Otobüs Kazası Sonrası Psikososyal Destek Çalışmaları Başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ankara'nın Polatlı ilçesinde gerçekleşen otobüs kazasının ardından Psikososyal Destek (PSD) ekiplerimiz ivedilikle olay yerine ve hastanelere intikal ederek kazadan etkilenen vatandaşlarımıza yönelik psikososyal destek çalışmalarına başlamışlardır" dedi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'nın Polatlı ilçesinde gerçekleşen otobüs kazasının ardından Psikososyal Destek (PSD) ekiplerimiz ivedilikle olay yerine ve hastanelere intikal ederek kazadan etkilenen vatandaşlarımıza yönelik psikososyal destek çalışmalarına başlamışlardır" ifadesini kullandı.

Göktaş, kazada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına da baş sağlığı diledi. - ANKARA