Polatlı'da Yasa Dışı Kenevir Operasyonu: 240 Kök Ele Geçirildi

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki bir tarlada, yasa dışı yöntemlerle ekilmiş 240 kök kenevir ele geçirildi.

Polatlı İlçe Jandarma ekipleri, Müslüm Mahallesi'ndeki bir tarlada kenevir ekildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, söz konusu 76 dönümlük tarlada gerçekleştirdikleri operasyonda 240 kök kenevir ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin ise sorgularının devam ettiği öğrenildi. Ele geçirilen kenevir ise imha edilmek üzere yetkililere teslim edildi. - ANKARA