Polatlı'da Yangın: 4 Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Polatlı'da Yangın: 4 Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir binanın en üst katında çıkan yangında, mahsur kalan 1'i çocuk 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın kontrol altına alındı, inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan bir binada çıkan yangında mahsur kalan 1'i çocuk 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yangın kontrol altına alındı.

Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Sümer Caddesi üzerindeki bir binanın en üst katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler paniğe neden olurken, 1'i çocuk 4 kişi evlerinde mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangına hızla müdahale eden ekipler, mahsur kalan vatandaşları kurtararak güvenli bir şekilde binadan tahliye etti. Dumandan etkilenen 1 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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