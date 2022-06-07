Polatlı'da tren koyun sürüsüne çarptı: 16 küçükbaş hayvan telef oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polatlı'da tren koyun sürüsüne çarptı: 16 küçükbaş hayvan telef oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Polatlı'da tren koyun sürüsüne çarptı: 16 küçükbaş hayvan telef oldu

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir yolcu treni koyun sürüsüne çarptı, 16 hayvan telef oldu.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir yolcu treni koyun sürüsüne çarptı, 16 hayvan telef oldu.

Polatlı'ya bağlı Poyraz Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada yolcu treni, raylar üzerine çıkan bir koyun sürüsüne çarptı. 16 hayvanın telef olduğu öğrenilirken, telef olan hayvanların başında sürü sahibi ve çobanının olmadığı belirtildi.

Jandarma olay yeri ekipleri incelemesini sürdürüyor. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Polatlı Ankara 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title