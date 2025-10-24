Haberler

Polatlı'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Polatlı'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Güncelleme:
Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir otomobilin traktöre çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Polatlı ilçesine bağlı Uzunbeyli-Yüzükbaşı Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf Erol yönetimindeki 06 EVM 840 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Hüseyin M. idaresindeki 42 TU 298 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Yusuf Erol olay yerinde hayatını kaybederken, traktör sürücüsü Hüseyin M. yaralandı. Yaralı traktör sürücüsü ambulansla Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
