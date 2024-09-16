Polatlı'da Tırın Çarptığı Motokurye Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde tırın çarptığı motokurye hayatını kaybetti.

Kaza, Polatlı ilçesi Gülveren Mahallesi Nasrettin Hoca Bulvarı üzerinde Polatlı-Eskişehir yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Polatlı'da bir dönercide motokurye olarak çalışan Baran Çevik (19) idaresindeki 06 EIB 211 plakalı motosiklet, Rauf Çiçek Caddesi üzerinden Polatlı Sanayi Sitesi'ne ilerlediği esnada Eskişehir yönünden gelen 06 BOA 017 plakalı tır motosiklete çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede motosiklet sürücü Çevik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Tır sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayı haber alan gencin ailesi ve arkadaşları sinir krizi geçirirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANKARA