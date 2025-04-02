Polatlı'da Tarım Arazilerine Dolu Vurdu

Polatlı'da tarım arazilerini dolu vurdu

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan şiddetli dolu yağışı, ekili alanlarda zarara yol açtı. Tarım arazilerinin büyük bir kısmını etkileyen dolu, özellikle buğday ve diğer tarım ürünlerinin yetiştiği alanlarda hasara sebep oldu.

Polatlı'nın Uzunbeyli Mahallesi'nde şiddetli dolu yağışı, ekili alanlarda zarara yol açtı. Tarım arazilerinin büyük bir kısmını etkileyen dolu, özellikle buğday ve diğer tarım ürünlerinin yetiştiği alanlarda hasara sebep oldu. Yerel çiftçiler, dolunun etkisiyle tarlalarındaki ürünlerinin bir bölümünü kaybetmek zorunda kaldı.

Ayrıca dolu, seyir halindeki bir aracın ön camını kırarak trafik güvenliğini de olumsuz etkiledi. Sürücüler zor anlar yaşarken, bölgedeki kayıpların telafisi için çalışmalar bekleniyor.