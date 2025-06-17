Polatlı'da Şüpheli Çanta Panik Yarattı
Ankara Polatlı'da çöp konteynerinin yanında bulunan sahipsiz çanta, vatandaşlarda paniğe yol açtı. Ekipler tarafından yapılan incelemede çantada olumsuz bir duruma rastlanmadığı bildirildi.
Ankara Polatlı'da çöp konteynerinin yanında duran sahipsiz çanta vatandaşların panik olmasına neden oldu. Ekiplerce yapılan incelemelerde olumsuz bir duruma rastlanılmadı.
Polatlı ilçesi Gazi Fevzi Çakmak Caddesinde yol kenarında çöp konteynerinin yanında duran şüpheliyi çantayı görenler ihbarda bulundu. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından ekiplerce incelenen çantada herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmadığı belirtildi. Olay vatandaşların kısa süreli panik yaşamasına neden oldu. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa