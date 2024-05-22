Polatlı'da Şiddetli Fırtına Trafikte Zor Anlar Yarattı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde fırtınanın etkisiyle yer yer oluşan toz bulutları trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bugün akşam saatlerinde meydana gelen şiddetli fırtına, şehir merkezi ve karayollarında etki oldu. Fırtınanın etkisiyle çevredeki ağaçları sallanıp, poşetler havada uçuştu. Şehir merkezindeki sokakları kaplayan fırtına, yer yer toz bulutları oluşturdu. Toz bulutları nedeniyle görüş mesafesi kısıtlanan sürücüler de trafikte araçlarıyla zor anlar yaşadı. - ANKARA