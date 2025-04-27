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Polatlı'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Polatlı'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde seyir halindeki bir otomobil aniden motor kısmından alev aldı. İçinde bulunan 3 kişi son anda kurtulurken, yangını itfaiye ekipleri kontrol altına aldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde seyir halindeki otomobil aniden alev aldı. Araç kısa sürede alev topuna dönerken, içinde bulunan 3 kişi son anda kurtuldu.

Olay, akşam saatlerinde Polatlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Bıyıktay Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, trafikte ilerleyen otomobil bir anda motor kısmından dumanlar çıkarak yanmaya başladı. Alevlerin hızla tüm aracı sardığı olayda panik yaşayan sürücü ve yanındaki iki yolcu, kısa sürede otomobilden çıkarak canlarını kurtardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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