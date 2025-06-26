Polatlı'da Otobüs Yangını: Öğrenciler Kurtarıldı

Polatlı'da Otobüs Yangını: Öğrenciler Kurtarıldı
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde üniversite öğrencilerini taşıyan bir otobüs, motor kısmında çıkan yangın sonucu büyük bir facianın eşiğinden döndü. Şoförün dikkatli müdahalesi sayesinde öğrenciler time tahliye edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı, can kaybı yaşanmadı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. E-90 karayolu İstiklal Mahallesi mevkiinde, üniversite öğrencilerini taşıyan bir otobüs Ankara istikametine seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler otobüsü sararken, şoförün dikkati ve hızlı müdahalesi sayesinde öğrenciler zamanında tahliye edilerek büyük bir felaketin önüne geçildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Otobüste büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmaması yüreklere su serpti.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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