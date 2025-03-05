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Polatlı'da Kaza: Sürücü Kayboldu

Polatlı'da Kaza: Sürücü Kayboldu
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir otomobilin refüje çarparak durmasının ardından sürücüsü kayboldu. Olayı gören vatandaşlar sürücüyü arasa da bulamadı, jandarma ekipleri olay yerine geldi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaza yapan aracın sürücüsü otomobilde bulunamadı, yardıma giden vatandaşlar sürücüyü aradı.

Edinilen bilgilere göre kaza Polatlı-Eskişehir yolu Üçpınar köprüsü mevkiinde meydana geldi. Bir otomobil bilinmeyen bir sebeple refüje çarparak durdu. İddiaya göre, aracın kaza yaptığını gören diğer sürücüler aracın başına gittiğinde araçta kimsenin olmadığını gördü. Bunun üzerine vatandaşlar bölgede sürücüyü arasa da bulamadı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde maddi hasar oluşurken, sürücünün sağlık durumu hakkında henüz bir bilgiye ulaşılamadı. Terk edilen araç ve kaçan sürücünün kimliğiyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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