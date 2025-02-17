Polatlı'da Kamyon Devrildi: 5 Yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Polatlı'nın Basri Mahallesi, Ayaş yolu üzerinde soğan yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 06 DME 516 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. - ANKARA