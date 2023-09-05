Polatlı'da Ev Hırsızlığı Yapan 2 Kadın Yakalandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde evlere hırsızlık yapmaya çalışan 2 kadın, polis ekipleri tarafından yakalandı. Kadınların daha önce birçok ilçede hırsızlık girişiminde bulundukları ve kaçmayı başardıkları öğrenildi. Yakalanan kadınlardan birinin 30 yıl kesilmiş cezası olduğu ortaya çıktı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde evlerden hırsızlık yapmaya çalışan 2 kadın, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Polatlı'da evlere girerek hırsızlık girişiminde bulunan kadın hırsızları takibe alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, M.B adlı kadın hırsızı kıskıvrak yakaladı. Kadınların daha önce Ankara'nın birçok ilçesinde hırsızlık girişiminde bulundukları ve her defasında kaçmayı başardıkları öğrenildi.

Polatlı'da evlere girerek hırsızlık girişiminde bulunan kadın hırsızlardan biri Polatlı İlçe Emniyeti'nin sıkı takibi sonucunda yakayı ele verdi. Kadının yaklaşık 30 yıl kesilmiş cezası olduğu ortaya çıktı. Kadın hırsızın yakalanmasının ardından Polatlı halkıda rahat bir nefes aldı. - ANKARA