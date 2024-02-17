Polatlı'da Döner Bıçaklı Saldırı: Yaralı Şahsın Durumu Ağır

Ankara'nın Polatlı İlçesi'nde döner bıçaklı saldırıya uğrayan şahıs yüzünden yaralandı. Yaralı şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay akşam saatlerinde Polatlı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Bozkurt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından kimliği henüz bilinmeyen bir kişi Bilal B.'yi yanında taşıdığı döner bıçağı ile yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Yüzünden yaralanan şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırgan şahıs polis ekiplerinin çalışmaları sonucu gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ANKARA