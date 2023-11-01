Polat çifti sağlık kontrolünde polis uyarısıyla karşılaştı

İstanbul'da gözaltına alınan Polat çifti sağlık kontrolü için hastaneye getirildi. Engin Polat'ın bacak bacak üstüne attığı anda polis tarafından uyarılması kameraya yansıdı. Dilan Polat'ın ise eşi Engin Polat'ı sıra bekledikleri sırada omzundan öptüğü görüldü.

Gözaltına alınan Polat çifti sağlık kontrolü için getirildiği hastanede Engin Polat'ın bacak bacak üstüne attığı anda polis tarafından uyarılması kameraya yansıdı. Dilan Polat'ın ise Engin Polat'ı sıra bekledikleri sırada omzundan öptüğü görüldü.

Dilan Polat ile eşi Engin Polat çiftine operasyon düzenlendi. Gece saatlerinde İstanbul merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda Polat çifti ile birlikte 17 şüpheli gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince evlerinde gözaltına alınan Polat çift ve beraberindekiler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirildi. Polat çifti ile birlikte gözaltına alınan Sıla Doğu, Kürşat Polat ve Ahmet Gün, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

BACAK BACAK ÜSTÜNE ATTI, POLİS UYARDI

Engin Polat'ın sağlık kontrolü için getirildiği hastanede bacak bacak üstüne attığı anda polis tarafından uyarıldığı anlar da kameraya yansıdı. Dilan Polat'ın ise Engin Polat'ı sağlık kontrolünde sıra bekledikleri sırada omzundan öptüğü görüldü.