Pokut yaylasında mahsur kalan turistler kurtarıldı
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Pokut Yaylasında karda mahsur kalan turistler kurtarıldı.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Pokut Yaylasında karda mahsur kalan turistler kurtarıldı.
Olay, Çamlıhemşin ilçesi Şenyuva köyü Pokut Yaylası güzergahında saat 12.40 sıralarında meydana geldi. Araçları ile mahsur kalan yabancı 2 turistin ihbarı üzerine AFAD koordinesinde olan JAK Timi ve Özel İdare ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu araç bulunduğu yerden kurtarıldı. - RİZE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa