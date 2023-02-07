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PÖH, Kahramanmaraş'ta 45 yaşında bir vatandaşı kurtardı

3. Sayfa Haberleri

PÖH, Kahramanmaraş'ta 45 yaşında bir vatandaşı kurtardı

Polis Özel Harekat (PÖH), Kahramanmaraş'ta 45 yaşında bir vatandaşı daha kurtardı.

Polis Özel Harekat (PÖH), Kahramanmaraş'ta 45 yaşında bir vatandaşı daha kurtardı. O anlar kameralara yansıdı.

Polis Özel Harekat (PÖH) Kahramanmaraş'ta 45 yaşında bir vatandaşı daha kurtardı. Deprem sonrası arama-kurtarma çalışmalarına yardım eden PÖH ekipleri, binanın enkazı altında kalan 45 yaşındaki bir vatandaşı kurtardı. O anlar kameralara yansıdı. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler

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