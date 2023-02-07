PÖH, Kahramanmaraş'ta 45 yaşında bir vatandaşı kurtardı

Polis Özel Harekat (PÖH), Kahramanmaraş'ta 45 yaşında bir vatandaşı daha kurtardı.

Polis Özel Harekat (PÖH), Kahramanmaraş'ta 45 yaşında bir vatandaşı daha kurtardı. O anlar kameralara yansıdı.

Polis Özel Harekat (PÖH) Kahramanmaraş'ta 45 yaşında bir vatandaşı daha kurtardı. Deprem sonrası arama-kurtarma çalışmalarına yardım eden PÖH ekipleri, binanın enkazı altında kalan 45 yaşındaki bir vatandaşı kurtardı. O anlar kameralara yansıdı. - KAHRAMANMARAŞ