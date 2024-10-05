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Platonik Aşk Dehşeti: Tekirdağ'da Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Platonik Aşk Dehşeti: Tekirdağ'da Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde platonik aşk yüzünden gerçekleşen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Saldırgan Eren Uzuner, adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, 1 kişinin hayatını kaybettiği, biri polis olmak üzere 4 kişinin yaralandığı platonik aşk dehşetinde, saldırgan Eren Uzuner, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 12.30 tarihinde Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 33 yaşındaki Eren Uzuner, uzun süredir platonik bir aşk beslediği F.Ö.'yü çay ocağında otururken silahla hedef aldı. Saldırgan önce, yanında oturan Barkın Perçin'e silahını doğrultarak kafasına ateş etti. Ardından F.Ö.'ye yönelerek ateş etmeye devam etti. Saldırgan Eren Uzuner, olayın ardından çalıştığı iş yeri olan Evkur mağazasına giderek burada iş arkadaşları olduğu iddia edilen S.D. ve N.Ç.K.'yı da silahla yaraladı.

Kaçış ve polisin yaralanması

Eren Uzuner, olaydan sonra iş yerinin sevkiyat aracıyla kaçmaya çalıştı. Çevre yoluna doğru ilerleyen Eren Uzuner, burada polis tarafından durdurulmak istendi. Kaçışı sırasında polis ekipleri tarafından silahını bırakması yönünde uyarıya uydu. Ancak, zanlı silahını yere bırakırken silahın yanlışlıkla ateş alması sonucu bir trafik polisi ayağından vuruldu. Yaralanan polis memuru, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Silahlı saldırının ardından bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kafasından vurulan Barkın Perçin (34) olay yerinde hayatını kaybetti. F.Ö. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Saldırıda yaralanan iş arkadaşları S.D. ve N.Ç.K. da Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi. F.Ö.'nün durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Platonik aşk cinayeti

İddiaya göre, saldırgan Eren Uzuner'in, bir süredir F.Ö.'ye platonik aşık olduğu ve bu aşkın karşılıksız kalması üzerine saldırıyı planladığı ortaya öne sürülüyor. Eren Uzuner'in Tekirdağ Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlı daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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