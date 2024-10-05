Platonik Aşk Cinayeti: 1 Ölü, 4 Yaralı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde platonik aşk nedeniyle meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i polis 4 kişinin yaralandığı olayın zanlısı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 33 yaşındaki Eren Uzuner, uzun süredir platonik bir aşk beslediği F.Ö.'yü çay ocağında otururken silahla hedef aldı. Saldırgan önce, yanında oturan Barkın Perçin'e silahını doğrultarak kafasına ateş etti. Ardından F.Ö.'ye yönelerek ateş etmeye devam etti. Saldırgan Eren Uzuner, olayın ardından çalıştığı iş yeri olan Evkur mağazasına giderek burada iş arkadaşları olduğu iddia edilen S.D. ve N.Ç.K.'yı da silahla yaraladı.

Eren Uzuner, olaydan sonra iş yerinin sevkiyat aracıyla kaçmaya çalıştı. Çevre yoluna doğru ilerleyen Eren Uzuner, burada polis tarafından durdurulmak istendi. Kaçışı sırasında polis ekipleri tarafından silahını bırakması yönünde yapılan uyarıya uydu. Ancak, zanlı silahını yere bırakırken silahın ateş alması sonucu bir trafik polisi ayağından vuruldu. Yaralanan polis memuru, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Silahlı saldırının ardından bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kafasından vurulan Barkın Perçin (34) olay yerinde hayatını kaybetti. F.Ö. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Saldırıda yaralanan S.D. ve N.Ç.K. da Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi. F.Ö.'nün durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Platonik aşk cinayeti

İddiaya göre, saldırgan Eren Uzuner'in, bir süredir F.Ö.'ye platonik aşık olduğu ve bu aşkın karşılıksız kalması üzerine saldırıyı planladığı öne sürüldü. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandıktan sonra geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Eren Uzuner, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - TEKİRDAĞ