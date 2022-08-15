Haber : Plastik yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı, yolda kilometrelerce kuyruk oluştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Plastik yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı, yolda kilometrelerce kuyruk oluştu

Plastik yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı, yolda kilometrelerce kuyruk oluştu

Mardin'in Kızıltepe ve Derik ilçeleri Üçyol mevkiinde plastik yüklü bir tırın dorsesinde yangın çıktı.

Mardin'in Kızıltepe ve Derik ilçeleri Üçyol mevkiinde plastik yüklü bir tırın dorsesinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle İpekyol'da kilometrelerce kuyruk oluştu.

Alınan bilgilere göre, Kızıltepe ve Derik ilçeleri Üçyol mevkiinde İpekyolu üzerinde plastik yüklü 21 ACL 658 plakalı tırın dorsesinde yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, tırı dorseden ayırdı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri gelene kadar vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle yol trafiğe kapanırken, metrelerce araç kuyruğu oluştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen tırın dorsesinde maddi hasar meydana geldi. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kızıltepe İtfaiye Mardin 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title