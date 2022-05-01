Plastik malzeme taşıyan tır TEM'de alev alev yandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Plastik malzeme taşıyan tır TEM'de alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Plastik malzeme taşıyan tır TEM'de alev alev yandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu'nda plastik malzeme taşıyan bir tır, alevlere teslim oldu.

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesi Tem Otoyolu'nda plastik malzeme taşıyan bir tır, alevlere teslim oldu.

Olay, Körfez ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plastik malzeme taşıyan Alperen A. idaresindeki Gürcistan plakalı tır, seyir halindeyken dorse kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, aracını durdurarak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa adrese ulaşan itfaiye ekipleri, dorseyi saran alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın, ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Dorsede bulunan malzemelerin neredeyse tamamı kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

TEM Otoyolu, Kocaeli, Yangın, Körfez, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title