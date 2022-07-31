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Plastik hurda taşıyan kamyon, trafiği tehlikeye soktu

- Plastik hurda taşıyan kamyon, trafiği tehlikeye soktu Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçesi kavşağında plastik hurda taşıyan kamyonun tedbirsiz görüntüsü trafikte tehlike saçtı.

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- Plastik hurda taşıyan kamyon, trafiği tehlikeye soktu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçesi kavşağında plastik hurda taşıyan kamyonun tedbirsiz görüntüsü trafikte tehlike saçtı.

Alınan bilgiye göre, plastik hurda taşıyan iki kamyon kapasitesinin üstünde taşıdığı yükle Bingöl istikametinden Diyarbakır istikametinde seyir aldı. Hurda plastik parçalarının üst üste konulduğu kamyonun korumasız bir şekilde trafikte ilerlemesi çevredeki araçlar için tehlike oluşturdu. Her an hurdaların yola ve yanından geçen araçların üzerine düşme tehlikesi taşıyan kamyonu görenler ise hayretler içinde kaldı. Kazaya davetiye çıkaran kamyon şoförü, tehlikeye aldırış etmeden yoluna devam etti.

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Kılıç - 3. Sayfa

Diyarbakır Plastik Kulp Lice 3. Sayfa Yerel Haberler

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