Eski kız arkadaşına uyuşturucu tuzağı kurdu, gerçeği polis ortaya çıkardı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir ikamete uyuşturucu bırakılarak yapılan ihbarın arka planında planlı bir kumpas olduğu, narkotik polisinin titiz çalışmasıyla ortaya çıkarıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çarşamba ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucuya ilişkin yapılan bir ihbar üzerine Ö.T. (45) isimli kadının ikametinin müştemilatında arama yapıldı. Aramada 1 kilo 398 gram 93 miligram esrar maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. İlk etapta uyuşturucu madde bulundurma kapsamında işlem yapılan Ö.T. hakkında adli süreç başlatıldı.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturmayı derinleştiren narkotik ekipleri, yürütülen uzun soluklu ve çok yönlü çalışmalar sonucunda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin Ö.T.'ye ait olmadığını tespit etti. Yapılan incelemelerde olayın planlı şekilde kurgulandığı belirlendi.

Elde edilen deliller doğrultusunda, olayın asıl şüphelisinin Ö.T.'nin eski erkek arkadaşı H.K. (45) olduğu ortaya çıkarıldı. Şüphelinin gece saatlerinde siyah bir poşet içerisinde uyuşturucu maddeyi Ö.T.'nin ikametinin müştemilatına bıraktığı ve ardından yetkililere ihbarda bulunduğu tespit edildi.

H.K.'nın uyuşturucu poşetini taşıma anı ise saniye saniye güvenlik kamarasına yansıdı.

Saha çalışmaları ve deliller doğrultusunda yakalanarak gözaltına alınan H.K., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' ve 'iftira' suçlarından adli mercilere sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. - SAMSUN