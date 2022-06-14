Plakayı kapatan sürücüye bin 171 TL ceza kesildi - Haberler

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Plakayı kapatan sürücüye bin 171 TL ceza kesildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Plakayı kapatan sürücüye bin 171 TL ceza kesildi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde, motosiklet sürücüsünün Türk bayrağı ile kapattığı plakaya bin 171 TL ceza kesildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde, motosiklet sürücüsünün Türk bayrağı ile kapattığı plakaya bin 171 TL ceza kesildi.

Düzce'de trafik polisleri, denetim esnasında M.A. idaresindeki 81 AB 810 plakalı motosikleti durdurdu. Yapılan kontrollerde motosikletin plakasının 81 ABS 810 olduğu, sürücünün plakasındaki S harfini Türk bayrağı ile kapattığı tespit edildi. Yapışkanlı etiketi çıkartan ekipler, sürücü M.A.'nın denetim ve Elektronik Denetim Sistemi'nden (EDS) bu şekilde kaçtığını tespit etti. Yol denetiminde yakalanan motosiklet sürücüsüne plakaların farklı okunmasına sebep olmaktan bin 171 lira para cezası kesilirken, motosiklet trafikten men edildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Düzce 3. Sayfa Haberler

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