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Plakasız ve Kasksız Motosikletle Kaçış: 35 Bin TL Ceza

Plakasız ve Kasksız Motosikletle Kaçış: 35 Bin TL Ceza
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde plakasız ve kasksız motosiklet süren bir sürücü, polis uygulama noktasında yakalanınca motosikletini ve arkadaşını bırakıp kaçtı. Sürücüye toplamda 35 bin TL'den fazla para cezası kesildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde plakasız ve kasksız motosikletle uygulama noktasına takılan sürücü, polisi görünce motosikleti ve arkadaşını bırakarak yaya olarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken sürücüye 35 bin TL'den fazla para cezası kesildi.

Olay, Aşağı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, üzerinde plakası bulunmayan ve sürücüsü kasksız olan bir motosikleti durdurdu. Motosikletin sürücüsü, kimliği olmadığını belirtince ekiplerin kimlik bilgilerini istemesi üzerine bir anda motosikleti ve yolcu olarak arkasında bulunan arkadaşını polis ekiplerinin yanında bırakıp koşarak kaçtı.

Kaçan sürücünün Recep A. olduğu belirlenirken, olay yerinde kalan yolcu arkadaşından alınan bilgiler doğrultusunda sürücünün ehliyetinin yetersiz olduğu tespit edildi.

Yapılan işlemlerin ardından motosiklet sürücüsüne yetersiz ehliyet, kask takmamak ve plakasız araç kullanmak gibi çeşitli ihlallerden toplam 35 bin 239 TL idari para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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