Plakasız motosikletle gezerken kaza yaptı: 1 yaralı - Haberler

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Plakasız motosikletle gezerken kaza yaptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Plakasız motosikletle gezerken kaza yaptı: 1 yaralı

Düzce'de plakasız motosikletle gezen 17 yaşındaki genç, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kaza yaptı.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de plakasız motosikletle gezen 17 yaşındaki genç, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kaza yaptı. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırılırken kazaya ilişkin incelema başlatıldı.

Kaza, Düzce Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bahçeşehir istikametine seyir halinde olan 17 yaşındaki Umut Ö. idaresindeki plakasız motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı sonrasında bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Motosiklet çekici ile otoparka çekilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Plakasız motosikletle gezerken kaza yaptı: 1 yaralı

Plakasız motosikletle gezerken kaza yaptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bahçeşehir, Düzce, Umut, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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