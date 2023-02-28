Samsun'un Bafra ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu şasi numarası okunmayan plakasız motosiklet çalıntı şüphesiyle otoparka çekildi. Ehliyetsiz sürücüye de 8 bin 190 lira para cezası yazıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Suriye uyruklu şahsın kullandığı plakasız motosikleti durdurarak, motosiklette inceleme yaptı. Yapılan incelemede şasi numarası okunmayan motosiklet otoparka çekildi. Otoparka çekilen motosikletin kriminal inceleme sonunda çalıntı olup olmadığı belirlenecek.

3 bin 500 liraya aldığını iddia etti, 8 bin 190 lira ceza yedi

Suriye uyruklu motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan 8 bin 190 lira para cezası kesildi. Motosikleti 3 bin 500 liraya aldığını savunan sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN