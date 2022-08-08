Plakasız motosiklet çalıntı çıktı Eskişehir'de şüphe üzerine durdurulan plakasız motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Eskişehir'de şüphe üzerine durdurulan plakasız motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları esnasında durumundan şüphelenilen plakasız motosiklet durduruldu. Yapılan inceleme sonucu bahse konu motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Motosikletin sürücüsü M.S.'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Motosiklet Eskişehir Tepebaşı 3. Sayfa Haberler

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