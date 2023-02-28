Plakasız araçla 'drift' atan sürücüye ceza yağdı

Eskişehir'de dron destekli trafik denetimi esnasında plakasız bir araçla drift yaptığı tespit edilen sürücüye 45 bin lira para cezası yazılırken, ehliyeti 60 gün süreyle iptal edildi.

Eskişehir'de dron destekli trafik denetimi esnasında plakasız bir araçla drift yaptığı tespit edilen sürücüye 45 bin lira para cezası yazılırken, ehliyeti 60 gün süreyle iptal edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerince Odunpazarı ilçesinde dron destekli trafik denetimi yapıldı. Denetim esnasında bir aracın drift yaptığı tespit edildi. Durdurulan araç sürücüsüne, 'Tescil Belgesi ve Tescil Plakası Almadan Karayoluna Araç Çıkarmak', 'Araca Sahte Plaka Takmak veya Plaka Kullanmak', 'Araç Kullanırken Sürücü Belgesini Yanında Bulundurmamak ve Yetkililere Göstermemek', 'Herhangi Bir Zorunluluk Olmaksızın, Karayollarında Dönüş Kuralları Dışında Bilerek ve İsteyerek Aracın El Freninin Çekilmesi Suretiyle veya Başka Yöntemlerle Aracın Ani Olarak Yönünün Değiştirilmesi veya Kendi Etrafında Döndürülmesi' suçlarından toplamda 45 bin 659 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca adli işlem başlatılan araç sürücüsünün ehliyeti 60 gün süre ile geçici olarak iptal edilirken, araç 60 gün süre ile otoparka çekilerek muhafaza altına alındı. - ESKİŞEHİR