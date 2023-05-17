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PKK/YPG adına geçmişte Türkiye'de eylem yapmayı planlayan ve örgüt içerisinde uzun süredir faaliyet gösteren Zin Kobani/Cudi Egid/Sorxwin kod adlı...

PKK/YPG adına geçmişte Türkiye'de eylem yapmayı planlayan ve örgüt içerisinde uzun süredir faaliyet gösteren Zin Kobani/Cudi Egid/Sorxwin kod adlı...

3. Sayfa Haberleri

PKK/YPG adına geçmişte Türkiye'de eylem yapmayı planlayan ve örgüt içerisinde uzun süredir faaliyet gösteren Zin Kobani/Cudi Egid/Sorxwin kod adlı Tuba Karakoç, MİT'in Suriye'nin Ayn El Arap bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.

PKK/ Ypg adına geçmişte Türkiye'de eylem yapmayı planlayan ve örgüt içerisinde uzun süredir faaliyet gösteren Zin Kobani/Cudi Egid/Sorxwin kod adlı Tuba Karakoç, MİT'in Suriye'nin Ayn El Arap bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Türkiye Kobani YPG PKK 3. Sayfa Haberler

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