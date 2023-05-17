PKK/YPG adına geçmişte Türkiye'de eylem yapmayı planlayan ve örgüt içerisinde uzun süredir faaliyet gösteren Zin Kobani/Cudi Egid/Sorxwin kod adlı...
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PKK/YPG adına geçmişte Türkiye'de eylem yapmayı planlayan ve örgüt içerisinde uzun süredir faaliyet gösteren Zin Kobani/Cudi Egid/Sorxwin kod adlı Tuba Karakoç, MİT'in Suriye'nin Ayn El Arap bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.
PKK/ Ypg adına geçmişte Türkiye'de eylem yapmayı planlayan ve örgüt içerisinde uzun süredir faaliyet gösteren Zin Kobani/Cudi Egid/Sorxwin kod adlı Tuba Karakoç, MİT'in Suriye'nin Ayn El Arap bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa