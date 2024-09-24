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PKK'ya Kuryelik Yapan Şahıs Tutuklandı

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Adıyaman'da, PKK'nın kamplarına kuryelik yaptığı tespit edilen E.K. isimli şahıs, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Terör örgütü Pkk'ya kuryelik yapan şahıs tutuklandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, terör örgütü Pkk'nın kamplarına kuryelik yaptığı tespit edilen şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan soruşturmalar çerçevesinde PKK giderek kuryelik yaptığı tespit edilen E.K. isimli şahsın adresine operasyon düzenlendi. Şahıs, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan E.K., sevk edildiği Adıyaman Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

PKK'ya Kuryelik Yapan Şahıs Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - 3.Sayfa

Yerel Haberler Operasyon Güvenlik Jandarma Adıyaman Politika 3-sayfa Terör Hukuk PKK

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