Son dakika haberi | PKK'ya finans sağlayan şüphelilere operasyon: 10 gözaltı - Haberler

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Son dakika haberi | PKK'ya finans sağlayan şüphelilere operasyon: 10 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika habere göre PKK'ya finans sağlayan şüphelilere operasyon: 10 gözaltıMERSİN PKK terör örgütüne maddi destek sağladıkları tespit edilen şahıslara yönelik Mersin merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

PKK'ya finans sağlayan şüphelilere operasyon: 10 gözaltı

MERSİN PKK terör örgütüne maddi destek sağladıkları tespit edilen şahıslara yönelik Mersin merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma ve MASAK analiz raporlarının incelenmesi neticesinde Mersin, Ankara, Yozgat, Şanlıurfa, Gaziantep ve Osmaniye'de bazı şahısların terör örgütüne finansal destek sağladıkları tespit edildi. Tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Mersin merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin terör örgütü adına para temin ederek örgütsel faaliyetlerde kullanılması, etkisiz hale getirilen ya da yaralanan terör örgütü mensuplarına yardım yapılması amacıyla PKK'nın Avrupa'da yapılanması bulunduğu ülkeler ile uluslararası kuruluşlarca riskli kabul edilen ülkelere yüksek işlem hacimli para transferi yaptığı belirlendi.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda dijital malzeme ve dokümana incelenmek üzere el konuldu. 10 şüpheli işlemleri tamamlanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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