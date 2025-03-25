PKK'ya Ait Mağara Pençe-Kilit Operasyonu'nda Ele Geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'ya ait içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan mağaranın ele geçirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütü PKK'nın kullandığı bir mağara ele geçirildi. Mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi de tespit edildi" ifadeleri yer aldı. - ANKARA