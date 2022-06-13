PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak ilinde "EREN...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak ilinde "EREN ABLUKA-17 (ŞIRNAK-CUDİ DAĞI-TUŞİMİYA-ŞİLDİ DERESİ) ŞEHİT J.TĞM. İSMAİL CAN AKDENİZ 2022-2 OPERASYONU" başlatıldı.
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak ilinde "EREN ABLUKA-17 (ŞIRNAK-CUDİ DAĞI-TUŞİMİYA-ŞİLDİ DERESİ) ŞEHİT J.TĞM. İSMAİL CAN AKDENİZ 2022-2 OPERASYONU" başlatıldı. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa