PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak ilinde "EREN... PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak ilinde "EREN ABLUKA-17 (ŞIRNAK-CUDİ DAĞI-TUŞİMİYA-ŞİLDİ DERESİ) ŞEHİT J.TĞM. İSMAİL CAN AKDENİZ 2022-2 OPERASYONU" başlatıldı. PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak ilinde "EREN ABLUKA-17 (ŞIRNAK-CUDİ DAĞI-TUŞİMİYA-ŞİLDİ DERESİ) ŞEHİT J.TĞM. İSMAİL CAN AKDENİZ 2022-2 OPERASYONU" başlatıldı. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Togo Cumhuriyeti Şırnak PKK 3. Sayfa Haberler

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