PKK şüphelisi 3 kişi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı - Haberler

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PKK şüphelisi 3 kişi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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PKK şüphelisi 3 kişi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi 3 kişi, sınırda görev yapan hudut askerleri tarafından gözaltına alındı.

EDİRNE (İHA) - Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi 3 kişi, sınırda görev yapan hudut askerleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, güvenlik güçleri 1. derece askeri yasak bölgede devriye esnasında Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi 3 kişiyi yakaladı. Şahısların yapılan kimlik tespitinde F.D., Ş.D. ve F.K.'nin terör örgütü PKK ile bağlantılarının olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunanistan, Edirne, Terör, PKK, 3. Sayfa, Haberler

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