PKK şüphelisi 3 kişi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

EDİRNE (İHA) - Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi 3 kişi, sınırda görev yapan hudut askerleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, güvenlik güçleri 1. derece askeri yasak bölgede devriye esnasında Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi 3 kişiyi yakaladı. Şahısların yapılan kimlik tespitinde F.D., Ş.D. ve F.K.'nin terör örgütü PKK ile bağlantılarının olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa