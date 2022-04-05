PKK şüphelileri Yunan sınırında yakalandı - Haberler

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PKK şüphelileri Yunan sınırında yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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PKK şüphelileri Yunan sınırında yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi sınırda yakalanarak gözaltına alındı.

EDİRNE (İHA) - Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi sınırda yakalanarak gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi R.K. ve S.K.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. 2 kişinin yakalanmasına ilişkin soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunanistan, Edirne, Terör, PKK, 3. Sayfa, Haberler

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