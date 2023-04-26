PKK saflarında yer aldığı belirlenen Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez İstanbul'da yakalandı
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PKK saflarında yer aldığı belirlenen Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez İstanbul'da yakalandı İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen operasyonda, bir dönem örgütün kırsal alan yapılanmasına katılan ve PKK saflarında yer aldığı belirlenen Yeşil Sol...
Pkk saflarında yer aldığı belirlenen Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez İstanbul'da yakalandı
İSTANBUL - İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen operasyonda, bir dönem örgütün kırsal alan yapılanmasına katılan ve PKK saflarında yer aldığı belirlenen Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez İstanbul'da yakalandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa