PKK/PYD'ye Yönelik Operasyonda 7 Gözaltı

Şanlıurfa merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik çalışma başlattı. Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA