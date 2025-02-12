PKK/PYD'ye Yönelik Operasyonda 7 Gözaltı
Şanlıurfa merkezli üç ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/PYD ile bağlantılı 7 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şanlıurfa merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik çalışma başlattı. Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa