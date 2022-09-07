İçişleri Bakanlığı, eylem hazırlığındaki DEAŞ'lıların yakalandığını duyurdu

İçişleri Bakanlığı, silahlı terör örgütü DEAŞ'ın 31 Ağustos'ta eylem hazırlığındayken yakalanan sözde yargı sorumlusu, 'Rami Remo' kod adlı Ramo Muhammed El Hamed'in ifadesi doğrultusunda, Türkiye'de eylem yapma hazırlığında olan 4 DEAŞ'lının Suriye/Cerablus bölgesinde sınırı geçmeye çalışırken yakalandığını duyurdu.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suriye Görev Gücü tarafından gerçekleştirilen operasyonda; PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye/Haseke El Kef Cezaevinden Cerablus'a gitmesi şartıyla tahliye ettiği DEAŞ'ın sözde yargı sorumlusu 'Rami Remo' kod adlı Ramo Muhammed El Hamed eylem hazırlığında iken yakalanmıştı. 31 Ağustos tarihinde yakalanan Ramo Muhammed El Hamed'in ifadesi doğrultusunda ise Türkiye'de sansasyonel eylem yapma hazırlığında olan; sözde istihbarat sorumlusu Ebu Resul kod adlı İbrahim El Salih, sözde sosyal medya sorumlusu Ebu Eyup kod adlı Husam Davud, sözde eğitim sorumlusu Ebu Abdurrahman El Şami kod adlı Ahmed El Helo, sözde örgüt imamı Ebu Reşid kod adlı Kemi Aydan olmak üzere 4 DEAŞ mensubu Suriye/Cerablus bölgesinde sınırı geçmeye çalışırken yakalandı. Operasyonda ayrıca teröristlere yardım ve yataklık ettiği belirlenen 6 işbirlikçi de gözaltına alındı. Söz konusu teröristler ile birlikte; 1 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet şarjör ve 27 adet fişeği ele geçirildiği aktarıldı.

(İHA)