PKK'nın 'girilemez' dediği yere operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Haberler

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PKK'nın 'girilemez' dediği yere operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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PKK'nın 'girilemez' dediği yere operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde, PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Pkk'nın 'girilemez' dediği yere operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde, PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı PKK 3. Sayfa Haberler

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