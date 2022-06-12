PKK'nın 'girilemez' dediği yere operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Haberler

PKK'nın 'girilemez' dediği yere operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi PKK'nın 'girilemez' dediği yere operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde, PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu. Pkk'nın 'girilemez' dediği yere operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde, PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Milli Savunma Bakanlığı PKK 3. Sayfa Haberler

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